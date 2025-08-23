الداخلية العراقية تعلن تراجع عدد متعاطي المخدرات وتنفيذ 16 عملية دولية لمكافحتها

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، تحقيق إنجازات مهمة في ملف مكافحة المخدرات، جعلت العراق في صدارة الدول المعنية بهذا المجال، بعد أن حاز المرتبة الثالثة عالمياً من بين أكثر من 250 منظمة وهيئة شاركت في مؤتمر نظمته شرطة دبي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية شهدت انعطافة كبيرة خلال السنوات الماضية، بعد أن تحولت من مجرد أقسام ومكاتب في مراكز الشرطة إلى مديرية عامة ترتبط مباشرة بمكتب وزير الداخلية، ما منحها صلاحيات واسعة ودعماً حكومياً مباشراً".

وأضاف البهادلي أن "الوزارة تمكنت من إنشاء 16 مركزاً للتأهيل النفسي والعلاجي في مختلف المحافظات لإعادة دمج المتعاطين والمدمنين بالمجتمع، وتماثل ما بين 5 إلى 6 آلاف شخص للتعافي داخل هذه المراكز، فيما لا يزال نحو ألف يخضعون لبرامج علاجية حتى الآن، وهو مؤشر إيجابي على تراجع أعداد المتعاطين مقارنة بالسنوات السابقة".

ولفت إلى أن "قوات مكافحة المخدرات نجحت في تنفيذ 16 عملية نوعية خارج حدود العراق، باعتبار أن تجارة المخدرات من الجرائم العابرة للوطنية ولا يمكن مكافحتها إلا عبر التعاون الدولي، وكان من أبرز هذه العمليات التنسيق الأخير مع الجانب اللبناني الذي أسفر عن تفكيك أكبر مصنع للمخدرات في الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضي".

وأشار المتحدث باسم الداخلية إلى أن "الضربات الأمنية ضد شبكات التهريب والمتاجرين جعلت الحصول على المواد المخدرة أمراً بالغ الصعوبة داخل العراق، ما انعكس على ارتفاع أسعارها وانخفاض توفرها في السوق المحلية، وهذا يعود إلى نجاح الجهود الأمنية في تقليل العرض وزيادة المخاطر على المتاجرين".

وأكد البهادلي أن "العراق نظم مؤتمرين دوليين لمكافحة المخدرات عامي 2023 و2024 في بغداد، خرجا بتوصيات صريحة بضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا الملف، خصوصاً وأن التجربة العراقية باتت نموذجاً يقتدى به في المنطقة".

ودعا البهادلي في نهاية حديثه الشباب العراقي إلى "الابتعاد عن هذه (السموم القاتلة)، خاصة في ظل وجود قانون يمنح المتعاطي فرصة للعلاج في حال سلّم نفسه طوعاً للسلطات، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي سري يحفظ خصوصيته ويوفر له الدعم الكامل، في سبيل بناء عراق آمن وخالٍ من المخدرات".