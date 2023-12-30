الداخلية العراقية تعلن تحقيق انخفاض "كبير" بالحوادث الجنائية والإرهابية في 2023

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن تحقيق انخفاض "كبير" بالحوادث الجنائية والإرهابية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، إنه "من خلال الجهود المكثفة لوزارة الداخلية والعمل المهني في تطبيق الخطط المرسومة لمفاصل وتشكيلات الوزارة، حققت الوزارة خلال العام 2023 انخفاضاً في نسبة الحوادث الجنائية إلى 40 بالمئة، أما الحوادث الإرهابية فانخفضت إلى 46 بالمئة".