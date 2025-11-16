الداخلية العراقية تعلن إبعاد 29 وافداً عبر مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إبعاد 29 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة إلى خارج البلاد، وذلك عبر مطار النجف الدولي.

وذكرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز قسم شؤون الإقامة ضمن مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في بابل أبعدت 29 شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي إلى خارج البلاد، وذلك عبر مطار النجف الدولي، بعد استكمال الإجراءات الأصولية المتخذة بحقهم وفق القانون".

وأكدت المديرية أن "إجراءات الإبعاد تأتي ضمن الواجبات القانونية المناطة بها في متابعة المخالفين لقانون الإقامة، وبما ينسجم مع التعليمات النافذة لضمان الأمن المجتمعي وتنظيم أوضاع الوافدين داخل البلاد".