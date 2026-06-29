الداخلية العراقية تعلن اعتقال مطلوب "هجر وفجر" وتاجر مخدرات "خطير"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، الإطاحة بأحد تجار المخدرات الخطرين وضبط 29 كيلوغراماً من مادة الحشيشة المخدرة، في عملية استخبارية وصفتها بـ"النوعية"، فيما أكدت أن عملية أخرى أسفرت عن القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 ارهاب.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات، المتمثلة بقسمي التحقيقات الخاصة والمراقبة السرية، نفذت العملية بعد استحصال الموافقات القضائية من قاضي تحقيق المحكمة المركزية المتخصصة بقضايا مكافحة المخدرات.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 29 كيلوغراماً من مادة الحشيشة المخدرة وإلقاء القبض على أحد التجار الخطرين، الذي يمتلك خبرة في التخفي والمناورة وتغيير أساليب التهريب والترويج.

وأوضحت الوزارة أن العملية جاءت بعد جهود استخبارية دقيقة وتقاطع للمعلومات أسهما في تحديد تحركات المتهم ومتابعته، قبل إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، أثناء توجهه لاستلام الشحنة المخدرة عبر تتبع تقنية GPS.

وأكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية استمرارها في تنفيذ العمليات الاستباقية النوعية، وملاحقة شبكات الاتجار والترويج، وتجفيف منابع المخدرات، بما يسهم في حماية أمن المجتمع وسلامة المواطنين، وفقاً لبيان الوزارة.

وفي عملية أخرى، أفاد بيان آخر للداخلية بأن قوة امنية ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 من قانون مكافحة الإرهاب عن قضايا قتل وتهجير واحراق منازل، لافتا إلى أن العملية تمت اثناء مراجعة المتهم مديرية تحقيق الادلة الجنائية ضمن جانب الرصافة، حيث جرى ايداعه التوقيف.