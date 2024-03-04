" الداخلية العراقية تعلن القبض على 75 متهما باشتباكات ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على 75 متهما بالنزاع المسلح في قضاء الاصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وذلك بعد مداهمات وفرض حظر على التجوال.

وقال الداخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه رغم التأكيدات المستمرة من الوزارة على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح التي حرم الله قتلها، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضافت، أن ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون.

وبينت، أن وزارة الداخلية شرعت بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، كما فرضت حظراً على التجوال ووطوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع.

واشارت أيضا إلى وصول تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة، وخلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة.

كما أرسلت الوزارة فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث مقتل العميد (عزيز شلال جهل) وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي، وفق بيان الوزارة.

وفي بيان لاحق، أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع حصيلة المعتقلين.

ونقلت الوزارة في بيانها، أن قيادة شرطة ذي قار فرضت طوقا امنيا على قضاء الإصلاح وحظرا للتجوال والقت القبض على 75 متهما من عشيرتين حيث حدث بينهما نزاع عشائري الليلة الماضية، وضبطت اسلحة خفيفة ومتوسطة وتنفذ مذكرات قبض صادرة من القضاء بحق مثيري النزاع.

وليلة أمس، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية.

وخلال النزاع، قتل مدير شعبة مكافحة واستخبارات ذي قار العقيد عزيز فيصل.

جاء هذا النزاع المسلح رغم اعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.