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الداخلية العراقية تعلن القبض على 13 "ارهابياً" في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-02-13T08:45:42+0000
الداخلية العراقية تعلن القبض على 13 "ارهابياً" في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على 13 عنصرا في تنظيم "داعش" في محافظة نينوى.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على 13 ارهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى"، مبيناً أن المعتقلين "مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي".

وأوضح البيان أنهم "يعملون بما يسمى فرقة الفرقان والشرطة اللا اسلامية والمعسكرات العامة وفرقة ذات الصواري بصفة عسكر وامنيين وعناصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة"، لافتا الى أنهم "اعترفوا من خلال التحقيقات معهم بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم  بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية قبل عمليات التحرير".

وبين بيان الاستخبارات أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية"، لافتا الى أن عملية الاعتقال جرت "استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة  من قبل المصادر".

                                     

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