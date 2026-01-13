الداخلية العراقية: القبض على أكثر من 90 شخصا متهمين بالتلاعب بأسعار العملة والمواد الغذائية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على أكثر من 90 شخصا متهمين بالتلاعب بأسعار العملة والمواد الغذائية، خلال الأيام الماضية.

وقال مدير إعلام الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأمور تسير بانسيابية عالية، ولم نسجل أي خروق بشأن الزيارة الرجبية، كما أن الخطة الأمنية والمرورية موضوعة بشكل متقن، ويوم غد الأربعاء سيكون بأقصى درجات الضرورة"، مبينا أن "الخطة مرنة ولم تشمل أي قطع للشوارع، سوى بعض القطوعات المحدودة في منطقتي الكاظمية والأعظمية، وقد تم إعلان مدينة الكاظمية منطقة منزوعة السلاح".

وأضاف أن "بعض الأسواق شهدت تحركات غير طبيعية في سعر الدولار، حيث رصدنا محاولات بعض الأشخاص للتلاعب بالعملة والأسعار"، لافتا إلى أنه "تم القبض على 91 شخصا متورطين بالتلاعب بالعملة، و113 شخصا متلاعبين بأسعار المواد الأساسية، و34 متهمين بالتلاعب بالأدوية، كما تم أخذ تعهد من 1300 شخص من أصحاب الصيدليات والمتاجر، حيث أن الحملة مستمرة لضبط المخالفين".

وأكد أن "الغرامات تفرض على المخالفين، وحركة الحياة تسير بشكل منظم ومثالي، وقد شملت الغرامات في الفترة الأخيرة العديد من التفاصيل، وتم ربطها بتحديثات على تطبيق عين العراق".

وحول حركة المركبات وحوادث السير، لفت ميري، إلى أنه "في عام 2025، أصدرت مديرية المرور العامة 14 بياناً تركز على تنظيم حركة المركبات، مع التركيز على النقاط التي تشهد حوادث، كما تم رفد المديرية بدوريات حديثة بعدد 818 سيارة من نوع تويوتا كروز و473 مركبة أخرى، لاستخدامها في القواطع الخارجية، ليبلغ مجموع المركبات في هذه القواطع 1354 مركبة".

وتابع: "كما تم رفد المديرية بـ20 عجلة متحركة لتوزيع العلامات المرورية، وتم استحداث قواطع مرورية في الطرق الخارجية، كذلك تم التعاقد على 100 رادار ثابت ومتحرك لمتابعة الطرق الخارجية من البصرة إلى نينوى".

وأكد ميري، أنه "تم البدء بتشغيل الكاميرات والرادارات في بغداد، موزعة على 109 تقاطعات وطرق سريعة، وهو ما سيسهم في تقليل الحوادث المرورية، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى التي تشمل 40 تقاطعاً".

وأشار ميري، إلى أنه "تم تعيين 877 منتسباً بصفة عقد، وكان لهذا العدد أثر واضح وإيجابي على الشارع وحركة المرور".

وأكد أن "كافة الإجراءات والنقاط التي ذكرت أسهمت في انخفاض معدل الحوادث في عام 2025، حيث انخفض معدل الحوادث في العراق مقارنة بعام 2024 إلى 5.9 وهو معدل يعتبر أفضل من دول أخرى".