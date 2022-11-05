الداخلية العراقية تعلن القبض على اكثر من 100 اجنبي خالفوا قانون الإقامة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون الإقامة في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على أكثر من 100 اجنبي خالفوا قانون الاقامة.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية تلقت معلومات عن وجود اجانب من جنسيات مختلفة مخالفين لقانون الاقامة، اذ تم تشكيل فريق عمل برئاسة مديرية شؤون الإقامة ومفارز من جهاز المخابرات الوطني والجهد الاستخباري ، فضلا عن القوة الماسكة للارض، وجرى القاء القبض على 102مخالف في مناطق الرصافة".

وأضاف "سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لغرض تسفيرهم خارج العراق وفق قانون الاقامة رقم 76لسنه 2017".