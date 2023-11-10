الداخلية العراقية تعلن الاطاحة بـ17 شبكة لتهريب المخدرات في اسبوعين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة، الاطاحة بعدد كبير من شبكات تهريب المخدرات في البلاد.

وذكر بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الأسبوعين الماضيين تمت الإطاحة بأكثر من 17 شبكة لتهريب المخدرات وضبط مئات الكيلو غرامات من المخدرات والمؤثرات العقلية وقتل بعض العناصر شديدة الخطورة بعد الاشتباك معهم (أفراد الشبكات).

واضاف البيان؛ أن بين هذه الشبكات مجموعات دولية لتجارة المخدرات بينهم من جنسيات أجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن العمليات نفذت ‏من خلال التعاون الدولي والإقليمي الذي عززته وزارة الداخلية التي نجحت أيضاً بتفعيل ملف الاسترداد وإعادة متهم بتجارة المخدرات من جمهورية لبنان وإرسال متهم آخر بتجارة المخدرات من جنسية أجنبية ألقي القبض عليه داخل العراق وإرساله إلى جهة الطلب.