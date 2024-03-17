الداخلية العراقية تعلن الاطاحة بشبكة "آسيوي الاعظمية" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، الاطاحة بعصابة تمتهن السطو المسلح ينتمي اليها "الآسيوي" الذي أطلق النار أمس على المواطنين في الاعظمية، مبينة أن القبض على هذه الشبكة جاء بعد مواجهة مسلحة بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات في حادث إلقاء القبض على متهم آسيوي الجنسية في منطقة الأعظمية الذي أطلق النار على أحد منتسبي قيادة شرطة بغداد الرصافة قرب جامع أبي حنيفة، بينت بعد جمع المعلومات وتحليلها ومراجعة كاميرات المراقبة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ووحدة استخبارات الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، أن المتهم الملقى القبض عليه هو أحد أفراد شبكة مجرمة نفذت مجموعة من عمليات السطو المسلح والسرقة مكونة من (5) متهمين".

وأضافت، أن "مفارز الاستخبارات باشرت بالبحث والتحري والوصول إلى مكان تواجد هذه الشبكة ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث قام أحدهم بإطلاق النار من خلال مسدس على القوة المنفذة للواجب، وكان رد فعل القوة فورياً وإصابة هذا المتهم وإلقاء القبض على جميع أفراد هذه الشبكة التي تبين أنها دخلت العاصمة بغداد عن طريق التهريب ولا يمتلك أفرادها أي مستمسكات أصولية او أوراق إقامة، كما ضبطت بحوزتهم مسدساً ودراجة نارية".

وأكدت الوزارة، "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وأمس السبت، القي القبض على شخص باكستاني الجنسية يدعى "شعيب" قام بإطلاق النار على المواطنين وعلى فوج طوارئ الاعظمية، وذلك اثناء تأمين الحماية لمأدبة الافطار الجماعي ضمن جامع ابو حنيفة.