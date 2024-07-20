الداخلية العراقية تعلن اعتقال 9 متاجرين بالمخدرات في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، إلقاء القبض على 9 متاجرين بالمواد المخدرة، بعملية أمنية محكمة في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، مكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على (9) متهمين بتجارة المخدرات وبحوزتهم (2 كيلو ونصف الكيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة ومسدس عدد (2) وأدوات تعاطي".

وأوضح ميري، أن "عملية القبض تمت في محافظة ميسان وبإشراف مدير مخدرات ميسان، وتم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتهم إلى جهة الاختصاص".