الداخلية العراقية تعلن اعتقال "عراب" تهريب مخدرات قرب الحدود السعودية

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، اعتقال متهم وصفته بـ"عراب" تهريب المخدرات، وضبط 32 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون المخدرة بحوزته قرب منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار غربي البلاد، أثناء محاولته تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وقالت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عملية أمنية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المتهم، أسفرت عن إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود.

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط 32 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون المخدرة قرب منفذ عرعر الحدودي ضمن محافظة الأنبار، مشيرة إلى أن المتهم كان يعتزم تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وأكدت الوزارة أن المديرية العامة لشؤون المخدرات تواصل ملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتجفيف منابعها، من خلال استهداف كبار المهربين والمتاجرين، بما يعزز أمن البلاد ويُحبط محاولات تهريب المواد المخدرة إلى داخل العراق وخارجه.

وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.