إصابة ضباط ومنتسبين.. الداخلية تكشف تفاصيل الاشتباكات في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن تفاصيل اقتحام دائرة حكومية ببغداد من قبل مجموعة مسلحة، فيما بينت أن الاشتباكات التي جرت مع هذه المجموعة أدت لإصابة ضباط ومنتسبين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية تؤكد أنها لن تسمح بأي تجاوز على مؤسسات الدولة أو تهديد لسلطة القانون، وتُعد هيبة الدولة وسيادة القانون خطاً أحمر لا يمكن المساس به".

واضافت "في هذا السياق، شهدت إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ صباح هذا اليوم حادثاً خطيراً تزامن مع مباشرة مدير جديد لمهامه في الدائرة، حيث أقدمت مجموعة مسلحة على اقتحام مبنى الدائرة أثناء انعقاد اجتماع إداري، مما تسبب بحالة من الذعر بين الموظفين الذين استنجدوا على الفور بالقوات الأمنية".

وبينت "سارعت مفارز من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ إلى موقع الحادث، وتعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل المسلحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط والمنتسبين بجروح مختلفة".

ولفتت إلى انه "تمكّنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة من المسلحين المتورطين في الحادث، فيما تستمر عمليات أمنية مكثفة في المنطقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقّب باقي الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

كما أصدرت الوزارة، بيانا آخر، اكدت فيه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي وقع صباح اليوم داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب الكرخ، تُعلن وزارة الداخلية أن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم حتى هذه اللحظة ارتفع إلى أربعة عشر موقوفًا ممن تورطوا في الاعتداء المسلح".

وأشارت إلى انه "تواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات تفتيش وملاحقة دقيقة، بإشراف مباشر من القيادات العليا، لتعقب بقية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدة أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون سيظل أولوية لا تهاون فيها".

وكان مصدرا امنيا، أفاد لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، باندلاع تبادل إطلاق نار بين عناصر في الحشد الشعبي إثر خلاف اندلع بينهم على منصب إداري في العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن صوت إطلاق النار الذي حصل جنوبي بغداد ناجم عن خلاف بشأن تكليف شخص ينتمي الى الحشد بمنصب مدير دائرة زراعة بغداد.

وتابع أن المكلف بالمنصب وعند ذهابه للمباشرة بمهام عمله في إحدى الدوائر الواقعة جنوبي العاصمة، رفض المدير السابق - وينتمي ايضا الى الحشد - تسليم المنصب الأمر الذي دفع الشخص الأول المكلف الى الاستعانة بمجموعة مسلحة تابعة له، وحصل اشتباك بين الطرفين.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة للتهدئة والسيطرة على الوضع، مشيرا إلى اصابة مسلحين اثنين جراء بين صفوف متبادلي اطلاق النار.

ووفقا للمصدر، فقد وصل ممثلون عن قيادة عمليات بغداد، والشرطة الاتحادية، ومديرية أمن الحشد الشعبي الى مكان الحادث لتهدئة الوضع، لافتا الى ان الوضع بات تحت السيطرة ولا يوجد تصعيد من طرفي الاشتباك.