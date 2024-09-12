الداخلية العراقية تعلن استرداد متهمين محكومين بالإعدام من طهران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن استرداد متهمين محكومين بالإعدام من إيران، بعد التنسيق مع الانتربول.

وقال المتحدث باسمها مقداد ميري، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه بفضل جهود حثيثة واستثنائية من قبل مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) والتنسيق المباشر مع إنتربول طهران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمكّنت مفارز مديرية الشرطة العربية والدولية من استرداد متهمين عراقيين هاربين.

وأوضح ميري أن المتهمين كانا مطلوبين إلى القضاء العراقي بتهم تتعلق بجريمة الخطف بدوافع إرهابية، وكانا محكومين غيابياً بالإعدام. وتم تسليم المتهمين إلى الجهة الطالبة لينالا جزاءهما العادل.