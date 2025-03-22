اعتقال 738 مخالفا لقانون الإقامة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، اعتقال 738 مخالفا لقانون الإقامة في العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه " بناء على توجيهات وزير الداخلية، نفذت تشكيلات الوزارة حملة واسعة للتدقيق على العمالة العربية والاجنبية للقبض على المخالفين لضوابط وشروط الإقامة والداخلين دون تأشيرة دخول رسمية لضمان ديمومة الأمن".

وأضافت أن "الحملة ضمن العاصمة بغداد، أسفرت عن القاء القبض على 738 مخالفا لضوابط وشروط الإقامة، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".