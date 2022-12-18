الداخلية العراقية تعتقل 185 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية شؤون الإقامة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، إلقاء القبض على 185 مخالفاً لقانون وشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حملة متابعة الأجانب المخالفين لقانون الإقامة، ما تزال مستمرة، إذ تم القاء القبض على 185 مخالفا أجنبيا ضمن مناطق (الزعفرانية - الكرادة - الباب الشرقي - القاهرة - الوزيرية - الأعظمية - المنصور - الداوودي - اليرموك).

وأضافت أن "عملية القبض عليهم تمت بعد التحري والمتابعة بشكل دقيق، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني، ووكالة الاستخبارات، فضلا عن القوة الماسكة للأرض".

وجددت المديرية، تأكيدها على مواصلة تعقب مخالفي أنظمة الإقامة، داعية جميع المواطنين إلى "تقديم المعلومة، والإبلاغ عن أماكن تواجدهم، وعدم إيوائهم خدمة لأمن البلاد".