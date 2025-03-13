الداخلية العراقية تعتقل قاتل الصحفي ليث في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الخميس، اعتقال قاتل الصحفي ليث محمد رضا، في العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من استخبارات الرصافة، وخلال عملية نوعية، تمكنت من إلقاء القبض على قاتل الصحفي (ليث محمد رضا) التابع إلى شبكة الإعلام العراقي".

وكان مصدر أمني في بغداد، أفاد أمس الأربعاء، بمقتل الصحفي "ليث محمد رضا" برصاص سلاح مسدس وسط العاصمة.

وأبغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين الصحفي ليث محمد رضا الذي يعمل في شبكة الإعلام العراقي مع شخص أخر تطورت إلى إطلاق النار على رضا ومقتله على الفور في منطقة العرصات ببغداد".

وأشار المصدر، إلى أن "القاتل يعتقد أنه من حماية أحد المسؤولين"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تجري حالياً عمليات بحث عن القاتل الذي فر بعد ارتكابه للجريمة".

هذا ونعت وكالة الأنباء العراقية "واع"، مقتل الموظف ليث محمد رضا، إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.