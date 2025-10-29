الداخلية العراقية تعتقل صيادين كويتيين وعراقياً في بادية السماوة

شفق نيوز- المثنى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على خمسة صيادين بينهم أربعة كويتيين، في منطقة بادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والتعليمات الخاصة بدخول الصيادين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دوريات مقر قسم شرطة جمارك المثنى في قيادة قوات الحدود، ومن خلال المتابعة الميدانية المكثفة، تمكنت من إلقاء القبض على (5) صيادين، (4) منهم يحملون الجنسية الكويتية بحوزتهم سمة دخول سياحية، وشخص عراقي كان برفقتهم، في منطقة (عديمة) ببادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والشروط التي تنظم دخول الصيادين الأجانب وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم (5) صقور وعجلتين تحملان لوحات تسجيل كويتية"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت وزارة الداخلية العراقية "مضيّها في تطبيق القانون وإنفاده على الجميع"، مشددة على أنها "لن تسمح بأي تجاوز على الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات العراقية المختصة".