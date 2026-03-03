الداخلية العراقية تطلق دليل ضوابط وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- بغداد

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، كتيباً خاصاً باستخدام الذكاء الاصطناعي لضبط "أخلاقيات" استثمار هذه التقنية.

وقال مدير مديرية الأمن السيبراني في الوزارة، حسن هادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إطلاق الكتيب جاء بناءً على توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بهدف "تعزيز الأمن الرقمي وبناء مؤسسة ذكية تحاكي التطور العالمي".

وأضاف أنه تم إطلاق الكتيب الذي أنجزته المديرية تحت شعار "تكنولوجيا آمنة لخدمة المجتمع"، والذي يحمل عنوان "ضوابط وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية – 2026".

وبين أن المصادر التي تم اعتمادها في إعداد الكتيب هي:

- أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الوطني: المعتمدة من قبل الفريق الحكومي المختص.

- المعايير الدولية: الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة وأفضل الممارسات والضوابط العالمية لضمان حماية البيانات وحقوق الإنسان في البيئة الرقمية.