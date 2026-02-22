الداخلية العراقية تضبط 9 كغم مخدرات وتعتقل 6 متهمين بينهم أجنبي

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، ضبط تسعة كيلوغرامات من المواد المخدرة والقبض على خمسة متهمين أحدهم أجنبي الجنسية، وذلك بعمليات أمنية نوعية متزامنة في بغداد وكركوك، فيما تمكنت مديرية شرطة السكك من اعتقال متهم بالسرقة داخل أحد القطارات في العاصمة.

وذكرت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعمليات أمنية نوعية متزامنة في بغداد وكركوك، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وجهت مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ضربات حاسمة لعصابات الاتجار بالمخدرات".

وأضافت المديرية "ففي بغداد، سقط بقبضة العدالة تاجر مخدرات أجنبي الجنسية، وضبط بحوزته 5 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة، كما أطاحت مفارز شؤون مخدرات الرصافة بثلاثة متهمين آخرين، وضُبط بحوزتهم 2 كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وتابعت "أما في كركوك، فقد أُلقي القبض على أحد المتاجرين بالمواد المخدرة وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وأشارت مديرية شؤون المخدرات إلى "إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

وفي السياق الأمني أيضاً، قالت مديرية شرطة السكك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فوج المهام / سرية حماية القطارات العائد إلى مديرية شرطة سكك الحديد، ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة وتدقيق معلومات المسافرين داخل أحد القطارات، تمكن من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".

وبحسب المديرية، فقد "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم أصولياً، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".