بغداد.. ضبط 183 كغم من المخدرات وتفكيك شبكة تهريب (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط 183 كغم من المواد المخدرة وإلقاء القبض على شبكة من تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات، ومن خلال شؤون مخدرات الكرخ، تمكنت من تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد، والتي تضم 21 متهماً، حيث ضبط بحوزتهم 183 كغم من مادة المارجوانا ومواد مخدرة أخرى مهربة من خارج البلاد".

وأضاف البيان أن العملية جرت "بناءً على قرارات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وبمتابعة مباشرة من الجهات المتخصصة، حيث تم إيداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً لقوانين مكافحة المخدرات".

وأكدت الوزارة أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة تهريب وتجارة المخدرات، والتي تحظى بدعم غير محدود من الحكومة العراقية، بهدف الحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع من تداعياتها".