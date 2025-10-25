الداخلية العراقية تضبط ناشطة على "تيك توك" تنشر محتوى مخل بالحياء

شفق نيوز– بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن الداخلية العراقية ضبطت ناشطة على تطبيق "تيك توك" تنشر محتوى "مخل بالحياء" بالبث المباشر.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية العراقية شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق ناشطة على موقع تيك توك، تُدعى زينب يوسف، على خلفية نشرها محتوى يُعد مخلًّا بالحياء والآداب العامة.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة تتولى متابعة جميع أشكال المحتوى المخالف على منصات التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق القوانين.