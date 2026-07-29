الداخلية العراقية تضبط شبكة دولية لتجارة المخدرات عبر منفذ عرعر (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للداخلية العراقية، يوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية للاتجار بالمخدرات وإحباط محاولة تهريب 38 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار عبر منفذ عرعر الحدودي.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بالتنسيق والتعاون مع جهاز أسايش إقليم كوردستان في محافظة السليمانية، وأسفرت عن إلقاء القبض على أفراد شبكة دولية تنشط في تهريب وترويج المواد المخدرة.

وأضافت أن العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق ومتابعة ميدانية مكثفة، إذ تمكنت المفارز الأمنية من رصد تحركات أفراد الشبكة والإطاحة بهم، وضبط المواد المخدرة قبل وصولها إلى وجهتها المقصودة.

وأكدت المديرية أن هذه العملية تعكس مستوى التنسيق الأمني العالي بين الأجهزة الاتحادية وأجهزة الأمن في إقليم كوردستان، بما يسهم في إحباط مخططات عصابات الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تهريب المخدرات.