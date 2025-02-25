الداخلية العراقية تصدر أوامر "صارمة" بحق منتسبيها "المتسامحين" مع من يعتدي عليهم
شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير
الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المنتسبين الذين يتنازلون عن شكوى يتقدمون
بها ضد من يعتدي عليهم.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،
إن "الشمري وجه بأنه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف
ضمن مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة كافة، يمنع إخلاء سبيل أو
إطلاق سراح المتهم بكفالة، ويحال إلى المحاكم، ويقوم مديري المديريات والأقسام
وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف
وقضاة التحقيق، كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه".
ونصت توجيهات الوزير "في حال تنازل منتسبي
الوزارة عن الدعوى، يقوم المديرين بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات
الحدود بأمر وزير الداخلية"، وأيضاً "يقوم الممثل القانوني لقيادتنا
بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة".
وكانت شرطة البصرة، ألقت القبض على عصابة
اعتدت على سيطرة أمنية وأصابت ضابطاً بطلق ناري، في قضاء شط العرب.
وغالباً ما تتعرض القوات الأمنية، فضلاً عن
شرطة المرور، لاعتداءات مختلفة، سواء بالإصابات أو الضرب أو يدخلون بمشاجرة
خلال تنفيذهم واجبهم، وبمختلف القطعات.