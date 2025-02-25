الداخلية العراقية تصدر أوامر "صارمة" بحق منتسبيها "المتسامحين" مع من يعتدي عليهم

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المنتسبين الذين يتنازلون عن شكوى يتقدمون بها ضد من يعتدي عليهم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الشمري وجه بأنه في حال تم الاعتداء على أي ضابط أو منتسب أو موظف ضمن مفاصل وزارة الداخلية وكذلك بقية دوائر الدولة كافة، يمنع إخلاء سبيل أو إطلاق سراح المتهم بكفالة، ويحال إلى المحاكم، ويقوم مديري المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام بالتنسيق مع رئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق، كل ضمن قاطع المسؤولية بصدد ما ورد أعلاه".

ونصت توجيهات الوزير "في حال تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى، يقوم المديرين بمعاقبة المشتكي المتنازل وينقل إلى قيادة قوات الحدود بأمر وزير الداخلية"، وأيضاً "يقوم الممثل القانوني لقيادتنا بإقامة شكوى ضد الشخص المعتدي وعدم التنازل وإهمال حق الدائرة".

وكانت شرطة البصرة، ألقت القبض على عصابة اعتدت على سيطرة أمنية وأصابت ضابطاً بطلق ناري، في قضاء شط العرب.

وغالباً ما تتعرض القوات الأمنية، فضلاً عن شرطة المرور، لاعتداءات مختلفة، سواء بالإصابات أو الضرب أو يدخلون بمشاجرة خلال تنفيذهم واجبهم، وبمختلف القطعات.