الداخلية العراقية تصدر أحكاماً بحق ضباط ومنتسبين على خلفية حادثة الكوت

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، صدور أحكام قضائية بحق عدد من الضباط والمنتسبين، على خلفية حادث إطلاق نار وقع في 19 حزيران 2025، أثناء تأمين نقل أحد المحكومين إلى محكمة بداءة الكوت، وأسفر عن مقتله وإصابة اثنين من عناصر الشرطة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع قبيل وصول مفرزة الشرطة إلى مبنى المحكمة، حيث أقدم أحد الأشخاص على فتح النار باستخدام مسدس، ما أدى إلى مقتل المتهم المحكوم وإصابة اثنين من المنتسبين، فيما لاذ المنفذ بالفرار".

وأضاف البيان أن "الوزير وجه بتشكيل مجلس تحقيقي عالي المستوى، إلى جانب إرسال لجنة لتقصي الحقائق، وتمت إحالة القضية إلى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، التي اطلعت على جميع تفاصيلها وأصدرت في 29 حزيران 2025 سلسلة من الأحكام".

وجاءت القرارات كما يلي:

1- العقيد عباس كريم ثاني: الحكم بالسجن البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة 341 من قانون العقوبات لإخلاله الجسيم بواجبات وظيفته، والحبس البسيط ستة أشهر وفق المادة 27 لمخالفته الأوامر والتعليمات، مع إخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية.

2- العقيد كاظم عقيل كاظم والمفوض عداي عليوي صويدج: تقرر إلغاء التهمة والإفراج عنهما لعدم كفاية الأدلة.

3- المقدم سؤدد عبد السلام محمد: الحكم بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق المادة 341، مع إخراجه من الخدمة.

4- المفوض رعد حافظ راضي: الحكم بالحبس البسيط ستة أشهر وفق المادة 27، مع إخراجه من الخدمة.

5- المفوض كاظم حسن سيد: الحكم بالحبس البسيط سنة واحدة وفق المادة 341، مع إخراجه من الخدمة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الأحكام تأتي في إطار تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وضمان محاسبة المقصرين في أداء الواجب الأمني، بما يعزز الثقة بالمؤسسة الأمنية ويحفظ هيبتها.

وكان مصدر أمني قد أكد في وقت سابق أن المتهم القتيل كان مطلوباً بقضية قتل سابقة، وأن منفذ الهجوم يرجّح أن يكون أحد أقرباء المجني عليه، وقد صدرت بحقه مذكرة قبض ويتم تعقبه من قبل الجهات المختصة.