الداخلية العراقية تصدر توضيحاً حول "اشتباكات الشعب"

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على تسعة مسلحين يدّعون انتماءهم إلى "سرايا السلام"، على خلفية حادثة اعتداء شهدتها محطة وقود في منطقة الشعب شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن قوة من الشرطة الاتحادية تحركت فور تلقيها بلاغاً عن اعتداء على أحد العاملين في محطة الوقود، لافتة إلى أن القوة واجهت "مقاومة مسلحة" من قبل المتهمين أثناء تنفيذ عملية الاعتقال، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار قبل السيطرة على الموقف.

وأضافت أن القوات تمكنت من القبض على تسعة من المتورطين دون وقوع خسائر في صفوف القوات الأمنية، مشيرة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقلين.