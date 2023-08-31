الداخلية العراقية تصدر بياناً بشأن إدانة إيراني بقتل مواطن أمريكي

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، أنها ما زالت تلاحق أربعة متهمين من أفراد المجموعة المتورطة بقتل مواطن أمريكي في بغداد، سبق أن تم اعتقالهم وصدرت بحقهم أحكاماً قضائية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فور وقوع حادث قتل المواطن الأمريكي ستيفن ترويل في العاصمة بغداد العام الماضي، شرع فريق عمل استخباري من وزارة الداخلية لمتابعة مجريات الحادث، وبجهد فني استخباري مكثف ولعدة أيام وفي مناطق وأماكن متفرقة ومن خلال مقاطعة المعلومات المتوافرة، تمكن فريق العمل من تشخيص المنفذين والمرتبطين معهم".

وأضافت "تم استحصال الموافقات القضائية للقبض عليهم، حيث جرى تنفيذ أمر القبض لاحقاً، وخلال عملية التحقيق مع الجناة وبعد مواجهتهم بالأدلة الدامغة، اعترفوا بجريمتهم، كما تم إجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لأقوالهم، وعلى ضوء ذلك تمت إحالة القضية الى المحكمة المختصة".

وتابعت "أصدر القضاء العراقي، اليوم الخميس، حكماً بالسجن مدى الحياة بحقهم، وهم متهم يحمل الجنسية الإيرانية و4 متهمين عراقيين آخرين، بعد إدانتهم بقتل المواطن الأميركي".

وأكدت الوزارة "يقوم الفريق الاستخباري والجهد المرافق له بالبحث والتحري عن 4 متهمين آخرين من أصل المجموعة التي تم إلقاء القبض عليها والمتورطة بهذه الجريمة، حيث تجري الآن ملاحقتهم ومتابعتهم بهدف القبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر مطلع عن خفايا محاكمة قتلة مواطن أمريكي في بغداد.

وتقصت وكالة شفق نيوز؛ كواليس المحاكمة وما رافقها من ضغوط وصولا إلى الحكم النهائي الذي صدر اليوم الخميس، بعد ثلاث مرافعات في محكمة جنايات الكرخ.

وأبلغت مصادر عدة وكالة شفق نيوز؛ أن الحكم بالسجن المؤبد بحق قتلة المواطن الأميركي ستيفن كارول والذين يبلغ عددهم خمسة مدانين اربعة منهم يحملون الجنسية العراقية، وواحد منهم يحمل الجنسية الايرانية وصفته نقيب في الحرس الثوري الإيراني ويعمل مستشاراً في أحد الاجهزة الأمنية العراقية ويقيم في أحد مقار بمنطقة الجادرية .

وأشارت المصادر؛ إلى أن المتهمين الأربعة الآخرين؛ هم مواطنون عراقيون ينتمون لفصائل متعددة، واعترف المتهمون بتنفيذ عملية القتل بعد التحقيق معهم، فيما تمت إحالة قضيتهم إلى جنايات الكرخ.