الداخلية العراقية تشرع بحملة ضد مراكز التجميل غير المرخصة

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة بحق مراكز التجميل غير المرخصة، في وقت أشار مصدر أمني إلى أن الوزارة ستشرع بحملة امنية ضد تلك المراكز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعُقد الاجتماع بحسب بيان لمكتب الشمري ورد لوكالة شفق نيوز، في مقر قيادة عمليات بغداد، وضم قائد عمليات بغداد وممثلين عن جهاز الأمن الوطني وقائدي عمليات الكرخ والرصافة وقائدي شرطة الكرخ والرصافة ومكافحة الجريمة المنظمة ومدير التفتيش في وزارة الصحة.

وأكد وزير الداخلية على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه المراكز غير المرخصة خاصة التي تعرض المواطنين للخطر".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية ستعمل على مساندة فرق وزارة الصحة خلال عملها في هذا المجال".

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن أجهزة وزارة الداخلية ستشرع بحملة ضد مراكز التجميل غير المرخصة خلال الأيام القليلة المقبلة وستتخذ الإجراءات القانونية بحقها.