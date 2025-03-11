الداخلية العراقية تشترط على منتسبيها استحصال موافقات أمنية قبل "الزواج" (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة لوزارة الداخلية العراقية، عن إقرار إجراءات جديدة على منتسب الوزارة الالتزام بها عند الإقدام على الزواج، حيث أكدت على ضرورة استحصال موافقات أمنية تؤيد أن المرأة التي ينوي المنتسب الاقتران بها أن تكون "حسنة السمعة".

ووفقاً للوثيقة الصادرة من مكتب وزير الداخلية بتاريخ العاشر من شهر آذار/ مارس الجاري، "تلتزم المديريات والأقسام الإدارية في تشكيلات قوى الأمن الداخلي كافة بالإعمام على توابعها وتبليغ منسوبيها من الضباط والمنتسبين باستحصال الموافقة الأمنية من قبل مديرية أمن الأفراد ووكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من خلال أقسامها وشعبها المخولة بهذه الصلاحية التي تتضمن تأييد السمعة الحسنة للمرأة المراد الزواج منها من قبل رجل الشرطة".

وأكدت الوثيقة على أنه "يعتبر تأييد السمعة الحسنة المشار إليه من المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في الإضبارة الشخصية لرجل الشرطة والمعتمدة في تقدير وتقويم السلوك المهني الوظيفي له".