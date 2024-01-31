الداخلية العراقية تسمح بحيازة قطعة سلاح لكل منزل وتمنح مهلة لتسجيلها حتى نهاية العام

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، السماح لكل دار سكنية الحصول على قطعة سلاح شريطة قيام حائزيها بتسجيلها وفق النظام الالكتروني المعلن عنه، مشيرة الى أن المهلة الممنوحة للتسجيل تنتهي في نهاية شهر كانون الأول من العام 2024 وبعدها سيخضع غير المسجلين للعقوبات القانونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى وزارة الداخلية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن لكل مواطناً أو أسرة في دار مستقلة الحصول على قطعة سلاح خفيف مسدس أو بندقية.

وأضاف أنه كان يفترض أن تكون هناك رسوم للتسجيل الا ان وزارة الداخلية تنازلت عن حقها في ذلك، منوها إلى أن عملية التسجيل ستستمر لغاية يوم 31 من شهر كانون الأول من العام الحالي.

وشدد على انه في حال عدم خضوع اي شخص لتلك الإجراءات سيتعرض للمساءلة القانونية.