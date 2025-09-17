الداخلية العراقية تسمح بتسجيل المركبات "المحوّرة" من البنزين إلى الغاز

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن الموافقة على تسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز، أو "المحوّرة"، بعد عرض تقدمت به مديرية المرور العامة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "موافقة وزير الداخلية حصلت على تسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز، بناءً على ما عرضه مدير المرور العام".

ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات، وفقاً للبيان، إلى "المباشرة بالحجز الإلكتروني عبر المنصة المخصصة، تمهيداً لمراجعة مواقع التسجيل والبدء بالإجراءات الرسمية لتسجيلها".

وأكدت أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها الجاد لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات المرورية، فضلاً عن دعم التوجهات الخاصة باستخدام منظومات الوقود البديلة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتخفيف الأعباء الاقتصادية".

وكانت وزارة النفط، شرعت قبل سنوات، بإضافة منظومات الغاز المُسال إلى المركبات، من خلال 8 ورش في بغداد.

ونفذت الوزارة وقتها حملة موسّعة لتثقيف السائقين بمزايا هذا النوع من الوقود، من الناحية الاقتصادية والبيئية، فضلاً عن جودته المرتفعة مقارنة بالبنزين.