بمناسبة العيد.. الداخلية العراقية تستنفر بإجراءات مشددة وتحذر السائقين وتحظر الألعاب النارية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، استنفار جهودها الفنية واللوجستية ضمن الخطة الأمنية والمرورية المعدة لحفظ أمن المواطنين خلال عيد الأضحى، فيما حذرت السائقين من القيادة بالسرعة الفائقة، مؤكدة حظر الألعاب والمفرقعات النارية.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الخطة الأمنية شُكلت على ثلاث مراحل؛ بدأت بالأولى الاستباقية على الأرض، لتنتقل حالياً إلى المرحلة الثانية المتمثلة بالفحص والتجربة، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي تشهد استنفاراً كاملاً للجهود في عموم المحافظات"، مؤكداً تشديد الإجراءات قرب دور العبادة، والمراقد الدينية، والمقابر، والأسواق التجارية.

وأضاف ميري، أن الخطة المرورية ستشمل تفعيل ونشر الرادارات الحديثة في الشوارع العامة والطرق الخارجية لمحاسبة أصحاب العجلات المخالفة للسرعة المحددة، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود توجيهات صارمة لمنع إطلاق العيارات النارية، وملاحقة مظاهر التحرش والتصرفات المخالفة للآداب العامة، فضلاً عن محاسبة التجار الموردين للمفرقعات المحظورة.