الداخلية العراقية تستكمل تفكيك "أخطر" شبكة مخدرات وتضبط 80 كيلوغراماً من "الكبتاجون"

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، استكمال تفكيك "أخطر" شبكة متاجرة بالمخدرات وضبط 80 كيلوغراماً من "الكبتاغون" في محافظة ذي قار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "استكملت تفكيك أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات تتكون من (8) متهمين لديهم ارتباط دولى وألقت القبض عليهم وضبطت بحوزتهم (80) كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة في ذي قار بعملية استخبارية نوعية استندت الى معلومات سرية دقيقة بعد التعمق بإجراءات التحقيق الأصولي".

وأول أمس الاثنين، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات وبالتنسيق مع مديرية مكافحة مخدرات اقليم كوردستان تنفيذ عملية استخبارية استندت الى معلومات سرية دقيقة بتكتيك مبتكر , اسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متاجرين بالمخدرات لديهم ارتباط دولي بالجرم المشهود متلبسين بحيازة (100) كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في محافظة ذي قار.