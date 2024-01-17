الداخلية العراقية تستعد لإطلاق مشروع ينهي ظاهرة "السلاح المنفلت"

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد الموسوي، يوم الأربعاء، عن استعدادات الوزارة لإطلاق مشروع "حصر السلاح بيد الدولة" والآلية التي ستُتبع في هذا الملف، فيما أكد إنهاء الاستعدادات الخاصة بـ"الزيارة الرجبية".

وقال الموسوي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، المكلف برئاسة اللجنة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية (زيارة الإمام موسى ابن جعفر) في الكاظمية بالعاصمة بغداد، عقد اجتماع اللجنة أمس، وتم الانتهاء من الاستعدادات كافة وهي التطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة".

وفي ملف آخر، أوضح المتحدث باسم الداخلية، أن "يوم أمس شهد الانتهاء من التعاقد مع 46 مركز شرطة جديد، يضاف إلى المراكز الشرطة النموذجية ذات المواصفات العالية جداً".

وأضاف: "صدرت أوامر باستحداث مديريات شرطة جديدة من بينها مديرية شرطة شمال واسط، وشمال بابل، ومديرية الكوفة، وسيتم استحداث مديرية شرطة الشطرة".

وعن حصر السلاح بيد الدولة، أكد الموسوي، أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر بحضور رئيس الوزراء والوزراء واللجنة المعنية، يعلن من خلاله إطلاق مشروع حصر السلاح بيد الدولة، عبر بوابة أور الإلكترونية، والقيام بشراء الأسلحة من المواطنين".

وختم المتحدث باسم الداخلية العراقية، حديثه بالقول إن "697 مركزاً لشراء الأسلحة من المواطنين بات جاهزاً، وإن النافذة الإلكترونية جاهزة أيضاً، وفي الأسبوع المقبل سيتم اطلاع وسائل الإعلام بشأن المؤتمر".