الداخلية العراقية تستدعي مسؤولين أمنيين على خلفية "اختطاف" ضابط في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن وزارة الداخلية العراقية استدعت عددا من المسؤولين الأمنيين في قضاء سنجار على خلفية اختطاف ضابط في احدى نواحي القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية استدعت مدير شرطة ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار الواقع غرب الموصل بالاضافة الى أحد امراء افواج طوارئ الشرطة المحلية في ذات الناحية الى مقر الوزراة في بغداد للتحقيق معهم بحادثة الاعتداء من قبل اليبشه على احد المقار الامنية واعتقال ضابط استخبارات برتبة نقيب قبل يومين".

وبحسب المصدر فإن "كلا الضابطين قد ذهبا يوم امس الى العاصمة بغداد بعد استدعائهما من قبل الوزارة رغم افراج اليبشه عن الضابط الا ان منتسبيه الذين كانوا متواجدين في المقر مصابين بجروح جراء الاعتداء عليهم بالضرب".

وجاء هذا الاعتداء على خلفية قام ضابط الاستخبارات بتقديم تقرير استخباري يكشف عن حقيقة انفجار عبوة ناسفة على اثنين من الموالين لليبشه.

وذكر فيه ان العبوة انفجرت عليهما داخل احد الانفاق بينما طلبت منه اليبشه ان يذكر بأنهما من رعاة الاغنام ولكنه رفض ذلك، وقد تم اعتقالهما في احدى مستشفيات الموصل بعد نقلهما الى هناك لتلقي العلاج وما يزالا قيد التوقيف.