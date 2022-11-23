الداخلية العراقية تستحدث مديرية أفواج طوارئ "الكرخ والرصافة" وتجري تغييرات كبيرة

شفق نيوز/ استحدثت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، مديرية أفواج طوارئ لجانبي الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد، كما أجرت تغييرات كبيرة بين الوحدات والأجهزة الامنية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية استحدثت مديرية افواج طوارئ لجانب ( الكرخ ) ومثلها بالرصافة"، مشيراً إلى أن "الفوج التكتيكي الخاص بمحافظة بغداد سيكون ضمن قاطع الرصافة مع استحداث فوج تكتيكي لجانب الكرخ على أن يشكل من ( قوة الواجب وسريتي فض الشغب و سرية سوات ) ليكون فوج الكرخ التكتيكي".

واشار المصدر الى "نقل فوج فض الشغب في بغداد من مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد الى ملاك قوات حفظ القانون ويسمى الوحدة التاسعة ونقل فوج سوات في بغداد من مديرية حماية المنشآت والشخصيات الى ملاك قوات حفظ القانون وتسمى الوحدة العاشرة".

كما لفت، إلى "نقل قوة ملاك المهام والواجبات من مديرية حماية المنشآت والشخصيات وتوزيع ملاكها على افواج طوارئ بغداد ( الكرخ والرصافة )، وربط اقسام شؤون المخدرات في بغداد والمحافظات بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن كافة الجوانب".

وأكد المصدر، "الإبقاء على مدراء الشرطة (بغداد-النجدة-المنشآت) ومعهم بعض الإداريين العاملين في أقسام الحسابات والادارة والميرة من الذين يتطلب بقائهم فقط (بصورة مؤقتة) لغرض تصفية الذمم وتوحيد الامور الادارية والمالية والرواتب لحين الانتهاء من ذلك".