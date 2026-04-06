الداخلية العراقية ترصد 534 شائعة منذ بداية الحرب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، تسجيل 534 شائعة منذ بداية الحرب الاقليمية الجارية، مؤكدة استقرار الوضع الأمني ومؤمنة الحدود بالكامل، مع انخفاض معدلات الجرائم في البلاد.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوضع الأمني في العراق مستقر"، مشدداً على أن "الأجهزة الأمنية تعمل وفق خطط مدروسة واستباقية لمواجهة أي طارئ"، مع وجود "تنسيق عالٍ بين مختلف الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "الحدود العراقية البالغة 3719 كيلومتراً مؤمنة بالكامل ولم تسجل أي خروقات تذكر"، مؤكداً أن "الدولة قادرة على فرض القانون ومستمرة في مكافحة الجريمة"، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عبر الرقم "911".

وفي ما يتعلق بالشائعات، أشار إلى "تسجيل 534 شائعة منذ بداية الأحداث"، توزعت بنسبة 42% على "فيسبوك"، و26% على منصة "إكس"، و20% على "تلغرام"، و12% على "تيك توك"، موضحاً أن "50% منها ذات طابع أمني و30% سياسية و20% متنوعة"، وقد تم نفي العديد منها واتخاذ إجراءات قانونية بحق بعضها.

وبيّن ميري تسجيل انخفاض في معدلات الجرائم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث تراجعت جرائم القتل بنسبة 34%، والاعتداء على المفارز الأمنية 36%، وإطلاق النار على الدور السكنية 37%، والمشاجرات المسلحة 14%، ورمي الرمانات اليدوية 14%، وحرق المنازل بالإكراه 57%، وإطلاق النار على المركبات 40%، والخطف 33%، والعثور على جثث 17%، فيما انخفضت جرائم السرقة بنسبة 45%، ليبلغ إجمالي الانخفاض 14%.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية "تسلمت 68% من مهام مراكز المدن، مع استلام كامل في ست محافظات، وآخرها قضاء القائم والرمانة"، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال نقل المسؤوليات.

كما أعلن "إلقاء القبض على 3932 متسولاً، وضبط 888 مخالفاً لقانون الإقامة من الأجانب"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وترحيل عدد منهم.