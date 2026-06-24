الداخلية العراقية ترصد "شائعات مؤثرة" في الأسبوع الأول لشهر محرم

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء مقداد ميري، يوم الأربعاء، عن رصد 97 شائعة مختلفة خلال الأسبوع الأول من شهر محرم الجاري.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قسم الرصد في دائرة العلاقات الإعلام رصد خلال الأيام الأولى من شهر محرم عشرات الشائعات الأمنية والسياسية والخدمية والاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.

وأوضح أن منصة "فيسبوك" سجلت النسبة الأعلى في تداول الشائعات بواقع 39 شائعة تمثل 40% من إجمالي الشائعات المرصودة، تلتها منصة "أكس" بواقع 34 شائعة بنسبة 35%، ثم تطبيق "تلغرام" بواقع 24 شائعة بنسبة 25%.

وبين أن الشائعات الأمنية تصدرت المشهد بنسبة 56%، تلتها السياسية بنسبة 20%، ثم الخدمية بنسبة 15%، فيما بلغت نسبة الشائعات الاجتماعية والدينية 9%.

وأشار ميري إلى أن المواطنين والزائرين كانوا الفئة الأكثر استهدافاً بالشائعات بنسبة 44%، تلتهم القوات الأمنية بنسبة 30%، ثم المؤسسات الحكومية والدوائر الخدمية بنسبة 26%.

وأكد أن نتائج الرصد أظهرت أن 42% من الشائعات كانت ذات تأثير عالٍ، فيما بلغت نسبة الشائعات ذات التأثير العالي جداً 29%، والشائعات ذات التأثير المتوسط 29%، مبيناً أن هذه الأرقام تؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وعدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة.

ودعا ميري المواطنين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، وعدم تداول الأخبار غير المؤكدة، لما لذلك من دور مهم في دعم الاستقرار الأمني والمجتمعي خلال موسم إحياء الشعائر الحسينية.