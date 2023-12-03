الداخلية العراقية ترصد انخفاضاً بمستوى المخدرات و"الدكات العشائرية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، انخفاض مستوى تعاطي وتجارة المخدرات وجرائم "الدكة العشائرية" في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن هناك في قبضة مكافحة إجرام بغداد الكثير من العصابات، مشيراً إلى القبض على ما يقارب ألف متهم في العاصمة فقط.

وأكد الموسوي، أن هناك إنخفاض في مستوى الجريمة، خاصة جرائم القتل والدكة العشائرية، مشيراً في ذات الوقت إلى انخفاض مستوى تجارة وتعاطي المخدرات.

وأوضح أن لدى وزارة الداخلية خطط أوسع في عام 2024 بمكافحة المخدرات، مشددا على أن الداخلية تسعى جاهدة الى محاربة كافة أشكال الجريمة وهي ملزمة بالحفاظ على أرواح وممتلكات الناس وقد نجحت في ملف المخدرات وانخفاض مستوى الجريمة.

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى في العراق، كان قد وجه في 18 تشرين الثاني 2018، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.

وفي عام 2024 ان هناك خطط أوسع واشمل في محاربة أشكال الجريمة والحد من حالات العنف الأسري.