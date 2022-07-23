الداخلية العراقية ترد على معلومات متداولة بشأن النجف

شفق نيوز/ استنكرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تداول معلومات مغلوطة حول انتشار جماعات مسلحة في مدينة النجف.

وقالت في بيان صدر فجراً، وورد الى وكالة شفق نيوز، "مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تظليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة".

وأضاف البيان أن "جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس".

وطلب البيان، من الجميع "توخي الدقة والحذر والتعامل مع الاخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة الوهمية وأخذها من مصادرها الصحيحة"، مؤكدا "انتشار الأجهزة الأمنية في محافظة النجف".

كما اصدرت قيادة شرطة النجف، بيانا قالت فيه، "مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تظليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة"، مشددة على ان "جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس".

ودعت الى الى "توخي الدقة والحذر والتعامل مع الأخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة الوهمية واخذها من مصادرها الصحية"، مؤكدة "انتشار الأجهزة الأمنية في عموم المحافظة".

وعملت شرطة النجف على بث مقاطع فيديو على الهواء مباشرة عبر حسابها في موقع فيسبوك، تظهر استقرار المدينة وانتشار القوات الامنية فيها.

وجرى تداول معلومات تزعم انتشار جماعات مسلحة في النجف "تحضيرا لعمل إنقلاب" وهو ما نفته وزارة الداخلية في بيانها.