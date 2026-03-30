الداخلية العراقية تحيل قيادات أمنية للتحقيق على خلفية قصف مطار بغداد

شفق نيوز – بغداد

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، أمراً بفتح تحقيق موسع بحق عدد من القيادات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة المدائن، فيما وجّه بإعفاء عدد من الضباط، وذلك على خلفية الخرق الأمني الذي شهده القاطع فجر اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التوجيه شمل إعفاء كل من مدير قسم شرطة المدائن، ومدير قسم الاستخبارات، وآمر الفوج الثاني في اللواء الرابع – الشرطة الاتحادية، من مهام مناصبهم فوراً، وإيداعهم التوقيف على ذمة التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجبات الأمنية الموكلة إليهم.

كما وجّه الوزير، بحسب البيان، بـ"تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات حادثة إطلاق أربعة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي، التي انطلقت من ضمن قاطع مسؤوليتهم، وتحديد الثغرات التي أدت إلى هذا الاستهداف".

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون مع أي حالة تقصير أو تهاون في حماية الأهداف الحيوية وسلطة القانون، مؤكداً أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره في ضبط أمن القواطع التي تقع ضمن مسؤوليته.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية قد توعدت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بـ"رد حازم" بعد تضرر إحدى مقاتلاتها جراء هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة بغداد.

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، بتضرر إحدى طائرات القوة الجوية العراقية من نوع "انتونوف" التابعة إلى السرب 23 في قاعدة محمد علاء الجوية، نتيجة القصف الذي استهدف فجر اليوم محيط مطار بغداد الدولي.