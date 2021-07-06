الداخلية العراقية تحبط خمس عمليات لتهريب النفط وتعتقل مهربين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، إحباط خمس عمليات تهريب نفط خام على الخطوط الناقله والقبض على مهربين للمشتقات النفطية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف خمسة خروقات على انابيب ناقله للنفط الخام في مناطق متفرقة من البلاد تستخدمها عصابات لتهريب ونقل النفط".

وأوضحت أن "المفارز تمكنت أيضاً من القبض على خمسة متهمين وضبط عجلاتهم محملة بالمنتوج النفطي لعدم وجود اوراق رسمية بالحمولة ومخالفتهم خط السير".

وفي سياق ذي صلة، أشار البيان إلى أن "المفارز تمكنت من مداهمة وكر يستخدم للتهريب وضبط بداخله خزانات كبيرة عدد٦ تحتوي على منتج نفطي وعجلتين ضبطتا مع الحائزين"، مبينا أن "العمليات لاتزال مستمرة لحماية الثروات الوطنية من العصابات الاجرامية والخارجة عن القانون ".

على الصعيد الامني، نفذت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي عملية امنية في سدة سامراء والمناطق المجاورة لها.

وبحسب بيان للحشد ورد الى وكالة شفق نيوز، فأن قوة مشتركة من فوج الرمادي السادس بالحشد الشعبي والجيش العراقي نفذت عملية امنية في سدة سامراء والمناطق المجاورة لها.

وشملت العملية، بحسب البيان، تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل وتدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق.