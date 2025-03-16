بالتعاون مع السعودية .. العراق يطيح بشبكة دولية لتهريب الكبتاجون (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، أنها أحبطت تهريب طن و100 كيلوجرام من "الكبتاجون" والاطاحة بشبكة مخدرات "دولية" خطيرة قادمة من خارج العراق عبر عملية أمنية نوعية بالتعاون مع السلطات السعودية وباشتراك امن اقليم كوردستان.

وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقت معلومات هامة من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية، أدت إلى القيام بعملية نوعية بعد الحصول على موافقات قضائية، بالتعاون مع مديريتي المخدرات في أربيل والسليمانية، أسفرت عن ضبط شاحنة قادمة من سوريا باتجاه العراق مروراً بتركيا وهي تحمل طن و100 كيلو جرام من حبوب الكبتاغون المخدرة".

وأضاف ميري، أنه "تم القاء القبض على المتورطين وتفكيك شبكتهم، بعد متابعة وملاحقة اتسمت بالسرية لحين ضبط الشاحنة".