الداخلية العراقية تجري تنقلات بمناصب رفيعة بالوزارة

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة الداخلية العراقية يوم السبت اجراء تنقلات واسعة لقادة في الوزارة يشغلون مناصب مهمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم نقل اللواء زهير جهاد محسن من مقر وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات الى امين سر الاستخبارات، مشيرا الى نقل اللواء إحسان محمد صادق من أمين سر الاستخبارات الى معاون مدير معهد الاستخبارات.

ونُقل العميد "كاوه حسن" من مدير استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك الى مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى، حسب المصدر.

وتابع بالقول إن العميد غالب صبار نُقل من مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب المثنى الى معهد الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

واوضح المصدر ان هذه التنقلات تأتي ضمن سياق اجراءات إدارية اعتيادية تقوم بها الوزارة بين الحين والآخر، و وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأفاد مصدر أمني يوم السبت، بأن وزارة الداخلية أسندت منصباً أمنياً رفيعاً إلى "ضابط دمج" مدعوم من منظمة بدر في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الداخلية كلفت العميد نعمة الغرباوي مديراً لاستخبارات الداخلية في النجف".

وأضاف أن "الغرباوي عيّن بالمنصب خلفاً للواء حليم الذي أقيل من منصبه"، مشيراً إلى أن "الغرباوي ضابط دمج، ويحظى بدعم منظمة بدر بزعامة هادي العامري".

وضباط الدمج مصطلح يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع الأجهزة الأمنية ومنحهم رتباً دون اتباع التسلل والإجراءات القانونية المعمولة.

ومنذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، أجرت حكومة الكاظمي تغييرات واسعة على صعيد قادة الأمن. وتقول إن خطواتها تهدف لإسناد المناصب إلى الشخصيات التي تتمتع بالكفاءة.