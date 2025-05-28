الداخلية العراقية تجري تغييرات بمناصب "حساسة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بأن تغييرات جرت على مناصب "حساسة" في الوزارة.

وقال المصدر لوكالةىشفق نيوز، إن "أوامر وزارية صدرت بتكليف اللواء عباس الزاملي بمنصب مستشار وزير الداخلية لشؤون استخبارات المحافظات".

وأشار إلى أن الأوامر شملت "تكليف اللواء عرفان جلوب بمنصب مدير استخبارات البصرة، وتكليف العميد نبيل الكناني بمنصب مدير الأمن السياحي، وتكليف اللواء عباس بطي بمنصب مدير استخبارات الكرخ".