الداخلية العراقية تتوعد بإجراءات "صارمة" بحق مطلقي العيارات النارية و"شيوخهم"

شفق نيوز- بغداد

توعدت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، مطلقي العيارات النارية، بإجراءات "صارمة" تشمل شيوخ العشائر ممن "يثبت عدم قدرته السيطرة على أبناء عشيرته".

وقالت مديرية شؤون العشائر التابعة للوزارة في تنويه موجّه إلى شيوخ العشائر، ورد لوكالة شفق نيوز عليه، إنها تؤكد على أهمية تعاون شيوخ العشائر في هذا الملف، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية، وكل من يثبت عدم قدرته من شيوخ العشائر على السيطرة على أبناء عشيرته والسماح بتكرار هذه الظاهرة.

وبينت أنها ستقوم بسحب الهوية العشائرية الصادرة من مديرية شؤون العشائر، وإيقاف التعاون الرسمي مع الشيخ الذي يحدث بحضوره إطلاق نار في مراسم تشييع أو مجلس عزاء، فضلاً عن عدم حضور جميع المناسبات التي يتم فيها إطلاق عيارات نارية.

وأوضحت المديرية أن هذا "يأتي في ظل تكرار ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية المختلفة وخصوصاً أثناء مراسم العراضة في مجالس العزاء وما تسببه من خسائر بشرية مأساوية وإزهاق لأرواح بريئة، فضلاً عن الأضرار المادية الجسيمة".

ودعت إلى "وقفة عشائرية مسؤولة وصادقة تليق بمكانتكم وحرصكم على أمن وسلامة المجتمع"، موضحة أن "مسؤوليتكم الأخلاقية والاجتماعية تتطلب منع هذه الظاهرة الخطيرة من خلال توجيه أفراد عشائركم بعدم إطلاق النار في جميع المناسبات والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية والرسمية".

واختتمت المديرية تنويهها بالدعوة إلى "ضبط أفراد العشائر والتعاون الجاد مع الجهات الامنية لحماية الأرواح والحد من المظاهر السلبية".

وتُعتبر ظاهرة إطلاق العيارات النارية لا سيّما في المناسبات واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه السلطات العراقية لما تسبّبه من خسائر في الأرواح والممتلكات.