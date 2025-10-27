الداخلية العراقية تتخذ الإجراءات القانونية ضد "رجل دين" ضمن حملة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باتخاذ وزارة الداخلية الاجراءات القانونية بحق رجل الدين أبو حبيب الصافي، بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة لجنة مكافحة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، وبعد إحالة القضية إلى القضاء والخبير الفني بالتدقيق، تبيّن ثبوت الإساءة الصادرة عن المدعو أبو حبيب الصافي".

واضاف "حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بتهمة المحتوى الهابط، الذي قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي".