الداخلية العراقية تتجه لتدريب ضباط الشرطة في الكليات العسكرية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، عن توجه لإرسال ضباط الشرطة للدراسات في الكليات العسكرية الإيرانية لتطوير قدراتهم، فيما أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، على ضرورة ضبط أمن الحدود بين البلدين للحد من عمليات التسلل وتهريب المخدرات.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الشمري التقى بباقري في العاصمة طهران، للتباحث بشأن الاستعدادات للزيارة الأربعينية المقبلة والتي ستتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في العراق، ما يستوجب المزيد من التنسيق وتوفير التحضيرات اللازمة.

وقال الشمري "ومن القضايا الأخرى التي نتابعها في هذه الزيارة المباحثات مع قيادة الأمن الداخلي بشأن القضايا ذات الصلة، فضلاً عن الحديث مع قائد جامعة الدفاع الوطني فيما يتعلق بدراسة طلابنا في هذه الجامعة".

وأضاف "أحد محاور المباحثات يدور حول نقل الخبرات التعليمية والبحثية بين الجانبين، وبالنظر إلى مستوى التعليم في إيران فإن نهجنا هو إرسال ضباط شرطة من وزارة الداخلية العراقية للدراسة في مختلف الكليات العسكرية ودافوس، والتي آمل أن يؤدي هذا المستوى من التفاعل إلى تعزيز الروابط وتبادل الخبرات".

بدوره أعرب اللواء محمد باقري عن شكره للحكومة والشعب العراقي على تعاطفهم ومحبتهم بعد استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه بحادث تحطم المروحية الرئاسية.

وأشار إلى أن رئيسي "أولى اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات مع العراق. وخلال فترة عملهم في القضاء، وقد زار العراق وكان على وشك القيام بزيارة أخرى إلى العراق، وكان يخطط لها عندما وقعت هذه الحادثة".

وأضاف "الأهم هو أن تطوير العلاقات مع العراق هو قرار إستراتيجي ووطني في البلاد ويحظى بتأكيد وموافقة قائد الثورة الإسلامية وأركان النظام، ولذلك فإن هذا الحادث المأساوي لن يكون له تأثير على مستوى العلاقات وستستمر علاقاتنا في التوسع".

وبين باقري أن "مكانة وزارة الداخلية في العراق مهمة جداً وتقع على عاتقها واجبات جسيمة، ولحسن الحظ أنه مع الجهود المبذولة في وزارة الداخلية العراقية فإن الأمن يتوسع يوماً بعد يوم، ونحن مستعدون للتعاون مع العراق في مجال التدريب ونقل الخبرات".

وأكد على التعاون بين حرس الحدود في البلدين، مشيراً إلى الجماعات الإيرانية المعارضة المتواجدة في إقليم كوردستان والاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين بشأن نزع سلاح هذه الجماعات ونقلها إلى المعسكرات الخاضعة للرقابة، والتي يجب متابعتها وتنفيذها بشكل كامل.

وشدد باقري على التعاون مع حرس الحدود في البلدين يجب السيطرة على موضوع تهريب المخدرات والأسلحة لتكون حدود الجانبين آمنة وقوية وتتطور العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر.