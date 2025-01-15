الداخلية العراقية تبدأ بترحيل العمالة الوافدة لانتهاء مهلة التكييف القانوني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على نحو 700 وافد أجنبي من المخالفين لقانون الإقامة بعد انتهاء مهلة التكييف القانوني لهم.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية المختصة شرعت بإجراء حملات تفتيشية واسعة لتعقب الوافدين المخالفين لشروط الإقامة، وألقت القبض على 691 مخالفاً وسيتم إعادتهم إلى بلدانهم عملاً بنص المادة 24 من القانون الخاص بالعمالة الأجنبية، كما ستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتحريك دعاوى قضائية بحق من كان يأويهم".

وأهابت وزارة الداخلية بأصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلبات الخاصة وكل من يأوي أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، بضرورة تسفيرهم لفترة أقصاها 2025/1/15.

وبينت أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24832 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية وبالنظر إلى انتهاء مهلة التكييف القانوني التي تم منحها لغاية 2024/12/31.