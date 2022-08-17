الداخلية العراقية تباشر بإعادة المنتسبين المفصولين والمستقيلين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن المباشرة بإعادة المنتسبين المفصولين والمستقيلين والملغى أوامر تعيينهم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، وجّه مديرية الإدارية والمالية في مقر الوكالة، بإصدار إعمام إلى مديريات الشرطة كافة لتزويدها بأسماء المراتب المفصولين والمطرودين والمستقيلين والملغى أوامر تعيينهم لعدم التحاقهم سابقاً.

وبينت انه سيتم النظر في إعادتهم للخدمة أصولياً عند توفر الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية وحسب الشروط القانونية والضوابط المعمول بها، محددة يوم الخامس والعشرين من الشهر كموعد أخير لاستلام الأسماء.